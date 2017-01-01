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    США вперше ввели санкції проти сирійських військових

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    Використання хімічної зброї в Сирії
    Використання хімічної зброї в Сирії

    Санкції введені у зв'язку з використанням сирійським режимом хімічної зброї

    Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти 18 високопосадовців сирійського режиму за використання промислового хлору в якості зброї проти власного народу. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

    Наголошується, що санкції торкнулися представників збройних сил Сирії, ВПС країни, а також вчених, які пов'язані з сирійською програмою озброєнь масового знищення.

    Всього під санкції потрапили 18 осіб.

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    Санкції введені після проведеного розслідування Організації із заборони хімічної зброї, яке встановило, що сирійський режим використовував промисловий хлор в якості зброї проти власного народу.

    Було виявлено, що сирійський уряд, зокрема, військово-повітряні сили Сирії, відповідальні за три атаки з використанням хімічної зброї у квітні 2014 року та у березні 2015 року.

    Зазначається, що у відповідь на це, Управління з контролю іноземних активів (департамент Казначейства США) вперше водить санкції проти сирійських військових посадових осіб у зв'язку з використанням сирійським режимом хімічної зброї.

    Джерело: Європейська правда

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