США ввели санкції проти Росії та Китаю за допомогу режиму КНДР

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Військовий парад в КНДР

Під санкції США потрапили юридичні та фізичні особи Північної Кореї, Росії і Китаю

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження міжнародного пакету санкцій, у тому числі проти російських підприємств і фізичних осіб, за допомогу режиму КНДР в порушення міжнародних санкцій, введених проти нього через ракетно-ядерні випробування.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського мінфіну, оприлюдненого в четвер.

«Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні внесло до списку санкцій шість установ і три фізичні особи, а також три підприємства у відповідь на триваючі розробки в Північній Кореї зброї масового знищення, а також порушення нею резолюції Ради Безпеки ООН», - зазначається в офіційній заяві.

Під санкції США потрапили юридичні та фізичні особи Північної Кореї, Росії і Китаю. Серед інших, у цьому списку зазначені московська компанія Ardis-Bearings LLC разом з директором Ігорем Мічуриним, російська «Незалежна нафтова компанія» (ННК), а також її дочірнє підприємство АТ «Приморнефтепродукт».

У поясненнях, зокрема, йдеться, що ННК «підписала контракт на поставку нафти в Північну Корею, і, за повідомленнями, надала КНДР нафтопродуктів на понад $1 млн». Крім того, ННК підозрюється у наданні допомоги північнокорейському режиму обійти накладені міжнародні санкції.

У Вашингтоні підкреслили, що ці дії запроваджені проти військових програм КНДР, ядерних розробок, а також доходи режиму від видобутку вугілля й корисних копалин, а також його закордонні фінансових операцій.

Із повним переліком санкцій можна ознайомитися тут.

Джерело: Укрінформ