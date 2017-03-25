США ввели санкції проти восьми російських компаній

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Санкції

Компанії звинувачуються у порушенні національного законодавства США

Уряд США прийняв рішення ввести санкції проти восьми російських компаній через порушення ними національного законодавства США про нерозповсюдження зброї масового ураження відносно Ірану, КНДР і Сирії від 2009 року.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника адміністрації США.

Джерело зазначає, що до чорного списку потрапили компанії АТ «Рособоронекспорт», АТ «150-й авіаційний ремонтний завод», зовнішньоекономічне об'єднання «Авіаекспорт», АТ «Науково-виробниче об'єднання «Базальт», АТ «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування», Ульянівський інститут цивільної авіації імені головного маршала авіації Б. П. Бугайова, Уральський навчально-тренувальний центр цивільної авіації, Військово-повітряна академія імені професора Н. Е. Жуковського і Ю. А. Гагаріна.

Санкції введені на два роки.

Видання «РИА Новости» додає, що представник Держдепу США зазначив, що, «введені санкції стали результатом регулярної оцінки дій, як того вимагає дане законодавство», Також він зазначив, що «ці санкції не пов'язані з більш широкими економічними обмеженнями, введеними після 2014 року» через незаконну анексію Криму.

Нагадаємо, що російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, що антиросійські санкції, що діють нині, є досить ефективними.