США вводять заборону на перевезення електроніки в літаках через загрозу терактів

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Заборона пошириться на деякі авіакомпанії з країн Близького Сходу та Африки

Влада США у зв'язку із загрозою теракту має намір обмежити провезення електронних пристроїв у ручній поклажі в деяких авіакомпаніях з країн Близького Сходу і Африки.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело агентства уточнює, що про можливу загрозу терактів влада США дізналася кілька тижнів тому і у зв'язку з цим у ручній поклажі буде заборонено провезення електронних пристроїв, більших за габаритами, ніж мобільний телефон.

Серед авіакомпаній, на які поширюється заборона, компанії з Йорданії і Саудівської Аравії, причому провезення електроніки в багажі буде як і раніше дозволене. За інформацією CNN, США побоюються теракту з боку підрозділу терористичної організації «Аль-Каїда» на Аравійському півострові, інформацію про нього розвідка США підтвердила під час останнього рейду американського спецназу в Ємені.

Згідно з наявною інформацією, терористи намагаються розробити бомбу, що не містить великих металевих частин, для проходження через системи безпеки і атаки комерційних рейсів.