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    США закликають РФ негайно звільнити затриманих протестувальників

    • Сьогодні, 08:13
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    Затримання учасників акції протесту у Москві
    Затримання учасників акції протесту у Москві

    У США стурбовані звісткою про арешт Олексія Навального

    Сполучені Штати Америки засудили арешти сотень демонстрантів у Росії, висловивши також стурбованість затриманням опозиційного політика Олексія Навального.

    «Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх мирних демонстрантів», – сказав представник Держдепартаменту США Марк Тонер в заяві 26 березня.

    Він додав, що Вашингтон був «стурбований» звісткою про арешт Олексія Навального.

    «Затримання мирних демонстрантів, спостерігачів за дотриманням прав людини, а також журналістів є образою основних демократичних цінностей», – заявив Тонер.

    Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

    В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

    Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

    Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

    Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

    За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

    Дивіться також: «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

    Джерело: Радіо Свобода

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