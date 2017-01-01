США закликають РФ негайно звільнити затриманих протестувальників

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Затримання учасників акції протесту у Москві

У США стурбовані звісткою про арешт Олексія Навального

Сполучені Штати Америки засудили арешти сотень демонстрантів у Росії, висловивши також стурбованість затриманням опозиційного політика Олексія Навального.

«Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх мирних демонстрантів», – сказав представник Держдепартаменту США Марк Тонер в заяві 26 березня.

Він додав, що Вашингтон був «стурбований» звісткою про арешт Олексія Навального.

«Затримання мирних демонстрантів, спостерігачів за дотриманням прав людини, а також журналістів є образою основних демократичних цінностей», – заявив Тонер.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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Джерело: Радіо Свобода