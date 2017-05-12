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США запропонували міжнародну допомогу в боротьбі з вірусними атаками

В березні був випущений патч, призначений для усунення вразливості перед вірусом Ransomware

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США заявило про готовність надати технічну підтримку і допомогу в боротьбі з «програмою-здирником» WannaCry.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

У повідомленні говориться, що тип шкідливого програмного забезпечення, що заражає комп'ютер і обмежує доступ до нього до оплати коштів, відомий як Ransomware.

Відзначається, що в березні був випущений патч, призначений для усунення вразливості перед вірусом. Установка патча допомагає захистити операційну систему від цієї загрози, повідомили в міністерстві.

«Ми активно обмінюємося інформацією, пов'язаною з цією подією, і готові надати технічну підтримку і допомогу, в разі необхідності, нашим партнерам, як в США, так і на міжнародному рівні», - йдеться в повідомленні.

Також в міністерстві додали, що в МВБ працюють професіонали в області кібербезпеки, які можуть надати експертну допомогу критично важливим об'єктам інфраструктури.

Нагадаємо, масштабна хакерська атака вивела з ладу десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу, зловмисники вимагають 300 доларів у біткоїнах для розблокування даних.

За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Компанія Avast, що займається розробкою антивірусів, зареєструвала більш ніж 57 тисяч випадків уражень по всьому світу.

Так, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС відразу в декількох регіонах країни, повідомляє Varlamov.ru з посиланням на джерела.

Крім того, Meduza повідомляє про те, що російська компанія «Мегафон» також зазнала хакерської атаки. За словами джерел, це була атака, подібна до тієї, якої раніше зазнали лікарні Британії, – заражені комп'ютери виявилися заблоковані, на них з'явилися повідомлення з вимогою викупу.

Також 12 травня стало відомо про аналогічну атаку на іспанську компанію Telefonica.