США запровадили санкції проти 271 сирійського наукового дослідника

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4 квітня у місті Хан-Шейхун близько 60 мирних мешканців загинули від отруєння газом

Людей внесено до чорного списку через причетність до програми створення хімічної зброї

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 271 співробітника сирійського дослідницького центру.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що людей внесено до чорного списку через причетність до програми створення хімічної зброї. Мінфін Штатів доручив заморозити будь-які активи названих працівників і заборонив американським компаніям вести справи з ними.

«Ці радикальні санкції спрямовані на центр через підтримку жахливого нападу із застосуванням хімічної зброї сирійського диктатора Асада на невинних цивільних чоловіків, жінок і дітей», — сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Нагадаємо, 4 квітня у місті Хан-Шейхун в утримуваному повстанцями районі Ідліб на півночі Сирії близько 60 мирних мешканців загинули від отруєння газом. Результати розтину жертв отруєння у сирійській провінції Ідліб підтвердили те, що проти них була використана хімічна зброя.