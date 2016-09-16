  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США запровадили санкції проти голови Республіки Сербської Додика

    • Сьогодні, 23:10
    • Розсилка
    <span>Милорад Додик, президент Республіки Сербської, федеративної частини Боснії і Герцеговини</span>
    Милорад Додик, президент Республіки Сербської, федеративної частини Боснії і Герцеговини

    Санкції дозволяють владі США блокувати доступ Додику до будь-якої власності чи активів, які перебувають під американською юрисдикцією

    Міністерство фінансів США запровадило санкції проти голови Республіки Сербської Милорада Додика, мотивуючи це тим, що його дії перешкоджають виконанню украдених у 1995 році Дейтонських угод щодо припинення війни у Боснії і Герцеговині.

    Санкції дозволяють владі США блокувати доступ Додику до будь-якої власності чи активів, які перебувають під американською юрисдикцією.

    Захід розкритикував Милорада Додика за просування відзначення боснійськими серби 9 січня «Дня державності» – свята з нагоди 25-ї річниці проголошення у 1992 році незалежності так званої «Республіки Сербської» на півночі і сході Боснії і Герцеговини. Чверть століття тому ці дії ознаменували початок боснійської війни.

    За укладеними в 1995 році Дейтонськими мирними угодами територія, на якій була проголошена квазідержава, стала складовою федеративної Боснії і Герцеговини з тією ж назвою – Республіка Сербська.

    У вересні 2016 року на референдумі боснійські серби проголосували за збереження свята 9 січня. Це рішення спричинило найбільш запеклі суперечки між високопосадовцями босняків-мусульман і боснійських хорватів із одного боку, і боснійських сербів із іншого, від часу закінчення війни. Більшість босняків і хорватів виступили проти референдуму, побоюючись, що Республіка Сербська таким чином може готуватися до відокремлення, руйнуючи хитку федеральну структуру, встановлену у Боснії після війни.

    Конституційний суд Боснії скасував голосування, вказавши, що свято є незаконним, оскільки дискримінує несербське населення. Проте президент Республіки Сербської, націоналіст Милорад Додик все одно провів референдум, попри рішення суду й тиск з боку США та Євросоюзу.

    «Ніхто не може заборонити людські почуття або завадити нам святкувати 9 січня», – заявив Додик 6 січня.

    Читайте також
    санкції Сербія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ