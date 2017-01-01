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    США запустили 59 ракет по військовій базі в Сирії

    • Сьогодні, 05:31
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    Ракета Tomahawk
    Ракета Tomahawk

    Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб

    Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб. З відповідною заявою американський лідер виступив перед журналістами в маєтку «Мар-а-Лаго» в штаті Флорида.

    «Сьогодні я віддав наказ нанести прицільний військовий удар по авіабазі в Сирії, з якою була здійснена хімічна атака», - сказав він.

    Як повідомляє NBC з посиланням на військові джерела, удар може бути повторений у разі наказу Трампа.

    Президент США закликав всі цивілізовані нації об'єднатися з тим, щоб покінчити з кровопролиттям в Сирії.

    «Сьогодні я закликаю всі цивілізовані нації приєднатися до нас в прагненні покінчити з різаниною і кровопролиття в Сирії», - сказав він.

    Пентагон підтвердив, що Збройні сили США запустили 59 ракет по військовій базі в Сирії, ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.

    Всі ракети Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі по аеродрому в провінції Хомс.

    Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

    Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

    США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.

    Президент США Дональд Трамп в четвер завивляв, що розглядає можливість проведення військової операції в Сирії через хіматаку.

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