США запустили в космос супутник-розвідник

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Twitter Falcon 9 стартувала з комплексу LC-39 на території космічного центру Кеннеді

Приватна компанія SpaceX повідомила про успішний запуск супутника

Ракета-носій Falcon 9 з американським супутником-розвідником стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Про це повідомила компанія SpaceX, передає УНІАН.

Перша ступінь ракети успішно відокремилася і повернулася на землю, приземлившись у посадковій зоні 1 (LZ-1).

Falcon 9 стартувала з комплексу LC-39 на території космічного центру Кеннеді. Саме з нього запускалися найпотужніші у світі ракети Saturn V у рамках програми Apollo. 30 квітня пуск скасували менш ніж за 60 секунд до старту через проблеми з датчиком.

SpaceX планує у 2017 році здійснити 27 комерційних і цивільних пусків, а також тестові старти надважкої ракети Falcon Heavy і корабля Dragon V2. Раніше Пентагон заявив про готовність платити SpaceХ за доставку на орбіту супутників військового призначення.