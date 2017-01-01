  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США завдали авіаудари по союзникам Асада в Сирії

    • Сьогодні, 02:57
    • Розсилка
    Сирія
    Сирія

    Авіаудар був здійснений після сутичок повстанців з проурядовими воєнізованими загонами

    Військові США 18 травня завдали повітряних ударів проти підтримуваних сирійським режимом бойовиків біля кордону з Йорданією.

    Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє «Радіо Свобода».

    Один з чиновників США повідомив, що удар біля міста Ат-Танф знищив щонайменше один танк і один бульдозер.

    Інший американський чиновник зазначив, що авіаудари були здійснені після того, як авіація США зробила попереджувальні постріли для перешкоджання пересування бойовиків.

    Представник підтримуваних США повстанців у Сирії повідомив, що авіаудари влучили у конвой бойовиків, підтримуваних Сирією й Іраном, що прямував до військової бази «Танф» у південній сирійській провінції Дейр-Зор, де базуються сили американського і британського спецназу.

    За повідомленням, авіаудар був здійснений після сутичок повстанців з проурядовими воєнізованими загонами на трасі Дамаск-Багдад, у 27 кілометрах від бази «Танф».

    У Пентагоні наразі цих повідомлень не коментували.

    Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

    Читайте також
    США Сирія авіа бомбардування Сирії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ