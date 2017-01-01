США завдали авіаудари по союзникам Асада в Сирії
- Сьогодні, 02:57
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Авіаудар був здійснений після сутичок повстанців з проурядовими воєнізованими загонами
Військові США 18 травня завдали повітряних ударів проти підтримуваних сирійським режимом бойовиків біля кордону з Йорданією.
Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє «Радіо Свобода».
Один з чиновників США повідомив, що удар біля міста Ат-Танф знищив щонайменше один танк і один бульдозер.
Інший американський чиновник зазначив, що авіаудари були здійснені після того, як авіація США зробила попереджувальні постріли для перешкоджання пересування бойовиків.
Представник підтримуваних США повстанців у Сирії повідомив, що авіаудари влучили у конвой бойовиків, підтримуваних Сирією й Іраном, що прямував до військової бази «Танф» у південній сирійській провінції Дейр-Зор, де базуються сили американського і британського спецназу.
За повідомленням, авіаудар був здійснений після сутичок повстанців з проурядовими воєнізованими загонами на трасі Дамаск-Багдад, у 27 кілометрах від бази «Танф».
У Пентагоні наразі цих повідомлень не коментували.
Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.