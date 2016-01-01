США заявляють про повернення найбільших японських територій уперше з 1972 року

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Японії обіцяють повернути чотири тисячі гектарів землі між селами Кунігамі і Хігасі

США оголосили про готовність передати адміністрації найпівденнішої японської префектури Окінава частину територій на півночі однойменного острова, де розташовані американські військові об'єкти. Як сказано в оприлюдненій у середу офіційній заяві командування американським контингентом на Окінаві, всі необхідні для цього процедури завершені.

«Скорочення тренувального полігону на Окінаві не вплине на нашу прихильність і здатність працювати з урядом Японії і силами самооборони», – наводить агентство Kyodo слова командувача контингентом США на Окінаві Лоуренса Ніколсона. Він також не виключив, що в майбутньому США продовжать політику повернення земель, що використовуються для розміщення військових баз, владі Японії.

Поверненню підлягає чотири тисячі гектарів землі між селами Кунігамі і Хигасі. Офіційна церемонія передачі відбудеться 22 грудня. Ці території входять до складу так званого північного тренувального полігону загальною площею 7,8 тисячі гектарів.

Договір про повернення цих територій було підписано в 1996 році, проте в 2002-му його реалізацію було відкладено на невизначений термін. Згідно з документом, Японія повинна побудувати в районі північного тренувального полігону шість вертолітних майданчиків для потреб військових сил США. До теперішнього часу побудовано лише два з них, а роботи зі зведення інших чотирьох поновилися влітку цього року.

Після поразки в битві за Окінаву, яка стала однією з найзапекліших у Другій світовій війні, контроль над островом перейшов до США. У 1972 році Окінаву повернули Японії, проте цей південний острів залишився основним військовим плацдармом США у Східній Азії. Наразі тут перебуває 74% всіх американських військових об'єктів в Японії, що займають п'яту частину острова. Однак після передачі частини тренувального полігону цей показник скоротитися з 74% до 70%.