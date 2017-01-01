США значно посилили правила видачі віз

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Для отримання американської візи посадові особи можуть запросити дані з соціальних мереж за п’ять років

Адміністрація Трампа оприлюднила нову анкету для отримувачів візи, в якій з'явилися запитання про особисті дані у соціальних мережах за останні п’ять років і біографічну інформацію за 15 років.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ.

Як зазначається, відтепер консульські посадові особи можуть запросити всі попередні номери паспортів, дані з соціальних мереж за п’ять років, адреси електронної пошти та номери телефонів, а також біографічну інформацію за останні 15 років, включаючи адреси мешкання, місця роботи і історію подорожей.

«Чиновники будуть запитувати додаткову інформацію, якщо вони визначать, «що така інформація необхідна для підтвердження особи або проведення більш суворої перевірки на предмет національної безпеки», - пояснив представник Держдепартаменту.

Видання також зауважило, що незважаючи на те, що запитання мають добровільний характер, відмова надавати інформацію може відтермінувати або перешкодити обробці індивідуальної візи.

У Держдепі заявили, що нова анкета є частиною зусиль для посилення перевірки потенційних відвідувачів США, яка була схвалена 23 травня.

Водночас низка американських чиновників і громадськість розкритикували нововведення, запевнивши, що це може призвести до тривалих затримок в обробці інформації та перешкоджатиме притоку іноземних студентів і вчених до США.

До слова, Британія вводить додатковий збір за оформлення віз

Джерело: ТСН