США звинувачують журналіста Russia Today в участі у масових безпорядках
- Сьогодні, 21:17
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Максимальне покарання за даним звинуваченням — тюремне ув’язнення до 10 років або штраф у розмірі $25 тис.В США проти кореспондента російського телеканалу Russia Today Алєксандра Рубінштейна, який висвітлював події в день інавгурації нового президента США Дональда Трампа, порушено кримінальну справу за участь у масових безпорядках. Про це повідомляє сайт телеканалу.
«Ми підтверджуємо, що проти нашого журналіста порушено справу за участь у масових безпорядках. Співробітник наразі на свободі. Слухання відбудуться у лютому. На даний момент юристи рекомендують нам утримуватись від будь-яких коментарів з цього приводу», — заявили в прес-службі каналу.
Зазначається, що максимальне покарання за даним звинуваченням — тюремне ув’язнення до 10 років або штраф у розмірі $25 тис.
Раніше повідомлялося, що у день інавгурації нового президента США Дональда Трампа кореспондент RT Алєксадр Рубінштейн був затриманий поліцією.