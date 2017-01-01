США звинувачують журналіста Russia Today в участі у масових безпорядках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максимальне покарання за даним звинуваченням — тюремне ув’язнення до 10 років або штраф у розмірі $25 тис.

В США проти кореспондента російського телеканалу Russia Today Алєксандра Рубінштейна, який висвітлював події в день інавгурації нового президента США Дональда Трампа, порушено кримінальну справу за участь у масових безпорядках. Про це повідомляє сайт телеканалу.

«Ми підтверджуємо, що проти нашого журналіста порушено справу за участь у масових безпорядках. Співробітник наразі на свободі. Слухання відбудуться у лютому. На даний момент юристи рекомендують нам утримуватись від будь-яких коментарів з цього приводу», — заявили в прес-службі каналу.

Зазначається, що максимальне покарання за даним звинуваченням — тюремне ув’язнення до 10 років або штраф у розмірі $25 тис.

Раніше повідомлялося, що у день інавгурації нового президента США Дональда Трампа кореспондент RT Алєксадр Рубінштейн був затриманий поліцією.