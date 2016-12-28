США звинуватили Росію в порушенні принципів СОТ

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Вашингтон продовжить стежити за дотриманням норм Росією та у разі необхідності будуть застосовувати всі доступні механізми регулювання

Протягом цього року Росія дотримувалася правила СОТ лише в деяких сферах. В цілому вона порушувала принципи організації по лібералізації торгівлі, відкритості, передбачуваності — «на догоду внутрішній політиці імпортозаміщення».

Про це йдеться в доповіді Управління торгового представника США (United States Trade Representative, USTR), передає «Прайм».

Вашингтон, наголошується в документі, продовжить стежити за дотриманням норм та у разі необхідності будуть застосовувати всі доступні механізми регулювання, включаючи звернення до органу з вирішення спорів СОТ.

У числі позитивних моментів у документі зазначено «рідкісні» (на думку авторів) випадки зниження митних зборів до узгоджених рівнів, усунення ряду захисних заходів, участь у складанні огляду по торговельній політиці СОТ. У той же час, повідомляють укладачі доповіді, нетарифні заходи «підривали» очікувані переваги від зниження тарифів. В якості прикладу наведено непрозорість правил митниці при оцінці вартості імпорту, обтяжливі правила ліцензування імпорту та правила ввезення алкоголю, що викликає занепокоєння у США.

Також вказується на те, що Росія застосовує дискримінаційні заходи фітосанітарного контролю. Країна наклала заборону на велику частину імпорту сільськогосподарської продукції з США. Крім того, США продовжать стежити за ситуацією в сфері субсидій та контролю цін, особливо при торгівлі титаном і природним газом.

Також у документі згадується закон про зберігання персональних даних, який названий «непрозорим і невизначеним по багатьом пунктах».

«США продовжують вірити, що участь Росії у СОТ дає переваги США, Росії та глобальній торговій системі... Тим не менш, USTR продовжить з допомогою механізмів СОТ звертати увагу Росії на важливість дотримання правил і участі в глобальній торговельній системі», - йдеться в тексті документа.

«Якщо Росія чи ЄАЕС прийме чи застосує заходи, що не відповідають зобов'язанням Росії до СОТ... USTR проведе розслідування і буде використовувати всі доступні засоби, щоб вирішити проблему. Ці кошти можуть при необхідності включати в себе весь спектр механізмів СОТ, в тому числі звернення до органу з врегулювання суперечок», - зазначають укладачі документа.