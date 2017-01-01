Стала відома ціна імпортного газу для України в січні

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У доларах США ця вартість дорівнює 229,5 дол. за 1 тис. куб. м

Середня ціна імпортного природного газу в січні 2017 року становила 6 032 грн за 1 тис. куб. м.

«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 січня 2017 року, яка становить 6 032,8 грн», - йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Також наголошується, що в доларах США ця вартість дорівнює 229,5 дол. за 1 тис. куб. м.

За даними Мінекономрозвитку, середня митна вартість газу в грудні 2016 року становила 6,0066 тис. грн за 1 тис. куб. м.

У січні 2017 року Україна збільшила імпорт газу на 59,4% - до 1,455 млрд куб. м. При цьому із Словаччини було імпортовано 1,3 млрд куб. м, а з Угорщини і Польщі по 0,1 млрд куб. м.