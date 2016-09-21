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    Стала відома дата зустрічі Порошенка з Байденом у Києві

    • Сьогодні, 09:37
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    Раніше стало відомо, що Байден можливо відвідає Україну 15 січня

    Президент України Петро Порошенко зустрінеться з віце-президентом США Джозефом Байденом 15 січня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

    Зазначається, що двостороння зустріч відбудеться в рамках візиту Байдена в Україну. Інших подробиць у повідомленні не вказано.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден можливо відвідає Україну 15 січня.

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