Стала відома дата зустрічі Порошенка з Байденом у Києві
- Сьогодні, 09:37
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Раніше стало відомо, що Байден можливо відвідає Україну 15 січняПрезидент України Петро Порошенко зустрінеться з віце-президентом США Джозефом Байденом 15 січня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.
Зазначається, що двостороння зустріч відбудеться в рамках візиту Байдена в Україну. Інших подробиць у повідомленні не вказано.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден можливо відвідає Україну 15 січня.