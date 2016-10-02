Стала відома доля затриманих у Британії українських нелегалів

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Сімох затриманих українців збираються депортувати

Затриманих у Великобританії українців незабаром депортують, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності капітана судна. Про це повідомила віце-консул України в Британії Юлія Помазан, передає телеканал «112 Україна».

За її словами, зараз особи всіх затриманих українців встановили та підтвердили, а після розмови з поліцією цих людей відправлять до міграційних центрів для оформлення документів на депортацію.

Віце-консул зазначила, що Велика Британія є однією з найпривабливіших країн для нелегальних іммігрантів, і процедура депортації тут є нормальним явищем.

Як повідомляв «Главком», напередодні семеро громадян України були затримані за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії.