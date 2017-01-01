Стала відома кількість госпіталізованих внаслідок теракту в Лондоні

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Лондон

Частині постраждалих була надана допомога на місці надзвичайної події

Після теракту, що стався в Британії на Лондонському мосту, були госпіталізовані в шість лондонських лікарень щонайменше 20 людей.

Про це повідомила Служба швидкої допомоги Лондона, передає BBC.

«Ми доставили щонайменше 20 пацієнтів у шість лікарень Лондона після інциденту на Лондонському мосту», - сказав помічник директора Служби швидкої допомоги Лондона Пітер Родос.

Він також повідомив, що на місці була надана допомога людям, «у яких травми виявилися менш серйозними».

Точна кількість загиблих і постраждалих поки що не оприлюднена, в поліції тільки заявили, що в інциденті на Лондонському мосту загиблих «більше одного».

Як повідомляв «Главком», в ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але подробиць поки що немає.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму». Згодом в поліції підтвердили, що напади на Лондонському мосту та на ринку Боро були терактами.

Джерело: РБК-Україна