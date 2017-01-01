Стала відома кількість квитків, які продали на всі концерти «Євробачення-2017»

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На всі концерти пісенного конкурсу організатори продали понад 60 тисяч квитків

Київ під час «Євробачення-2017» відвідало понад 20 тисяч гостей з різних країн світу, заявив в суботу мер столиці України Віталій Кличко.

«До Києва приїхали понад 20 тисяч іноземних гостей, понад 40 тисяч гостей відвідали (столицю) з різних міст України», — заявив Кличко на прес-конференції.

За його словами, на всі концерти пісенного конкурсу організатори продали понад 60 тисяч квитків.

Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

Ввечері у суботі бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

У Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 розпочався фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.

Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.

Нагадаємо, став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017».