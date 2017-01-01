Стала відома причина таємничого туману над Києвом

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При антициклоні утворюються умови, коли туманам оптимальний режим сприяння, зазначила синоптик

Причиною значного затуманення столиці є дія антициклону «Бригітта». Туман утворюється при охолодженні приземного повітря.

Про це повідомила у Фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

«Саме при антициклоні утворюються умови, коли туманам оптимальний режим сприяння. Ніяких тобі фронтальних вітрів, різких змін термічного режиму і слабкий вітер або штиль. Ця ж Бригітта, як видно на прогностичих картах, завтра розляжеться практично над Україною. Тому слабкий вітер та тумани, на жаль, із смогами ймовірні. Як компенсація, тумани в поєднанні з морозами ще дарують дуже красиве явище – паморозь», - написала Діденко.

Як повідомлялось, у КМДА переконують, що жодних перевищень вмісту чадних газів у повітрі не спостерігається.

Раніше еколог назвав причину густого туману і смороду в столиці.

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