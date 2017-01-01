Стала відома зарплата Луценка за квітень

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Юрій Луценко

При окладі в 7 тис. грн генпрокурор отримав понад 48 тис. грн за місяць

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за квітень становила 60 365 гривень. Про це сказано у відповіді Генпрокуратури на запит «Українських новин».

Оклад генпрокурора становив 7 тис. 678 гривень.

Після утримання податків і зборів Луценко одержав 48 тис. 594 гривні.

Дружина Луценка Ірина задекларувала придбання права на автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску за 2 млн 430 тис. гривень.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко та його дружина-нардеп Ірина отримали від сина Олександра подарунок на чималу суму. Загалом ідеться про понад 265 тисяч гривень на двох.