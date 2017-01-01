Стала відома зарплата міністра освіти за березень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лілія Гриневич

Посадовий оклад Гриневич становить трохи більше 10 тис. грн

Заробітна плата міністра освіти і науки Лілії Гриневич за березень становила 36 тис. 992,91 гривні. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит «Українських Новин».

З них посадовий оклад – 10 тис. 181,82 гривні, надбавка за вислугу років – 2 тис. 138,18 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 1 тис. 527,27 гривні, надбавка за інтенсивність праці за лютий – 10 тис. 181,82 гривні, зарплата за дні відрядження – 10 тис. 916,58 гривні, відпускні - 2 тис. 047,24 гривні. З цієї суми утримано податків і зборів на 7 тис. 213,61 гривні.

Згідно з відповіддю, у березні Гриневич не отримувала матеріальної допомоги.

Зарплата Гриневич за грудень 2016 року становила 59,6 тис. гривень, за січень - 32,9 тис. гривень, за лютий - 47,4 тис. гривень.

Як повідомлялось, за рік Гриневич втричі збільшила свої доходи. За 2016-й вона задекларувала 370 тис. 894 гривні доходів.