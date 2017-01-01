Сталі відомі дата і місце поховання Бориса Олійника

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Фото: УНІАН

Письменника поховають 3 травня

Українського поета і журналіста Бориса Олійника, який помер у Києві 30 квітня на 82-му році життя, поховають 3 травня на Байковому кладовищі. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці Міністерства культури України у соцмережі Facebook.

2 травня:

- 19:00 - похоронне богослужіння (всеношна) в Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври;

3 травня:

- 9:00 до 9:45 пройде похоронне богослужіння (панахида) в Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври;

-10:30-13:00 - церемонія прощання в Клубі Кабміну (Інститутська, 7);

-14:00 - захоронення на Байковому кладовищі.

Як повідомляв «Главком», Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року на Полтавщині. Український поет, перекладач, дійсний член Національної академії наук України, голова Українського фонду культури. Герой України. Почесний академік Академії мистецтв України. Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Депутат українського парламенту чотирьох скликань, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи, один із фундаторів Українського фонду культури. У травні-червні 1986 року видатний український поет одним з перших побував у Чорнобилі, звідки вів репортажі на Центральному телебаченні. З 2010 року очолював Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.



