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24 травня в Стокгольмі у фіналі зіграють англійський МЮ та голландський «Аякс»

Стали відомими обидва фіналісти Ліги Європи цього сезону.

Амстердамський «Аякс» і МЮ зійдуться у фіналі Ліги Європи сезону 2016/17.

«Аякс» за сумою двох півфінальних матчів обіграв «Ліон» (4:1, 1:3), в той час як МЮ виявився сильнішим за «Сельту» (1:1, 1:0).

Нагадаємо, що фінальний матч пройде в середу 24 травня в Стокгольмі (Швеція) на стадіоні «Френдс Арена».

Ліга Європи. Півфінал. Матчі-відповіді

«Ліон» (Франція) - «Аякс» (Нідерланди)- 3:1 (Результат першого матчу 1:4)

Голи: Ляказетт 45 (пен.), Ляказетт 45+1, Геззаль 81 - Дольберг 27

«Ліон»: Лопеш, Вальбуена (Геззаль 77), Корне, Гоналон, Рафаел, Набіл Фекір, Морель (Рибусь 75), Ляказетт, Толіссо, Дьякабі, Н'Кулу

«Аякс»: Онана, де Лігт, Віргевер, Дольберг, Зіеш, Шона (ван де Бек 58), Юнес (Клюйверт 82), Классен, Траоре, Санчес, Велтман (Тете 64)

МЮ (Англія) – «Сельта» (Іспанія) - 1:1 (0:1)

Голи: Маруан Феллаїні (17) – Факундо Ронкалья (85)

МЮ: Ромеро – Дарміан, Блінд, Байї, Валенсія (к) – Погба, Еррера, Феллаїні – Мхітарян (Каррік, 77), Рашфорд (Смоллінг, 89), Лінгард (Руні, 86)

«Сельта»: Альварес – Кастро, Ронкалья, Кабраль, Мальо (к) – Ернандес, Радойя (Бонгонда, 68) – Сісто (Бовю, 80), Васс (Хосабед, 46), Аспас - Гвідетті