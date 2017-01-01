Стали відомі імена нардепів, які регулярно літають до Москви (СПИСОК)

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Народні депутати

Нардепи літають до Москви з Києва через Мінськ

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, член фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар оприлюднила список народних депутатів, які регулярно відвідують Москву в умовах війни з Росією. Про це повідомляє прес-служба НФ.

«Прямого авіасполучення з Москвою в Україні немає. На Москву з Києва літають через Мінськ. Тут списки тих, хто за два минулих роки – роки війни з Росією – літали на Мінськ, і в більшості випадків далі на Москву. 59 народних депутатів України», – зазначила вона.

Сюмар наголосила, що «частина людей літає реально в Мінськ – наприклад, Ірина Геращенко, Ганна Гопко, Андрій Іванчук (якого в Білорусі навіть затримували)».

«Але, думаю, вже відомий Андрій Артеменко, Сергій Льовочкін, Бойко, Мураєв, Онищенко, Ківалов, Деркач, Рабінович, Тарута та багато інших зовсім не на переговори в «мінському форматі» літали. Швидше це «московський формат» псевдоукраїнської політики. Це відповідь Прикордонної служби на мій запит. Робіть висновки», – резюмувала вона.