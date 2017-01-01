Стали відомі імена українців, які постраждали в ДТП під Пітером
- Сьогодні, 05:59
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На даний момент невідоме громадянство одного з потерпілих
В аварії в Ленінградській області постраждали українці, імена яких вже відомі. Про це повідомляє російське видання Sun News.
Зокрема, в результаті ДТП травми отримали українці Яснінський І. (1985 року народження), а також Швецов Д. (1987 року народження). На даний момент невідоме громадянство одного з потерпілих, яким також може виявитися громадянин України.
Відзначимо, що серед 18 постраждалих, крім українців, виявилися п'ятеро росіян, п'ять громадян Узбекистану, чотири громадянина Киргизстану, і один громадянин Таджикистану.
Повний список постраждалих виглядає так:
- Бейдулаєв Е., 1970 року народження, громадянство - РФ.
- Бардіїв П., 1965 р.н. (Таджикистан);
- Яснінський І., 1985 р.н. (Україна);
- Матмуратов М., 1971 р.н. (Узбекистан);
- Орозолієв Ж., 1971 р.н. (Киргизстан);
- Кануз Агли, 1978 р.н. (Киргизстан);
- Ашпаров Ш., 1968 р.н. (Узбекистан);
- Мавлюдов Н., 1975 р.н. (Росія);
- Амонов Х., 1981 р.н. (Узбекистан);
- Кузуб А., 1965 р.н.
- Гвоздік А., 1972 р.н. (Росія);
- Сулгунов С., 1967 р.н. (Киргизстан);
- Тоїров А., 1982 р.н. (Узбекистан);
- Бакіров С., 1961 р.н. (Росія);
- Швецов Д., 1987 р.н. (Україна);
- Атабеков А., 1961 р.н. (Росія);
- Хосіджонов Д., 1998 р.н. (Узбекистан);
- Ургайминов Е., 1987 р.н. (Киргизстан).