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    Стали відомі імена українців, які постраждали в ДТП під Пітером

    • Сьогодні, 05:59
    • Розсилка

    На даний момент невідоме громадянство одного з потерпілих

    В аварії в Ленінградській області постраждали українці, імена яких вже відомі. Про це повідомляє російське видання Sun News.

    Зокрема, в результаті ДТП травми отримали українці Яснінський І. (1985 року народження), а також Швецов Д. (1987 року народження). На даний момент невідоме громадянство одного з потерпілих, яким також може виявитися громадянин України.

    Відзначимо, що серед 18 постраждалих, крім українців, виявилися п'ятеро росіян, п'ять громадян Узбекистану, чотири громадянина Киргизстану, і один громадянин Таджикистану.

    Повний список постраждалих виглядає так:

    1. Бейдулаєв Е., 1970 року народження, громадянство - РФ.
    2. Бардіїв П., 1965 р.н. (Таджикистан);
    3. Яснінський І., 1985 р.н. (Україна);
    4. Матмуратов М., 1971 р.н. (Узбекистан);
    5. Орозолієв Ж., 1971 р.н. (Киргизстан);
    6. Кануз Агли, 1978 р.н. (Киргизстан);
    7. Ашпаров Ш., 1968 р.н. (Узбекистан);
    8. Мавлюдов Н., 1975 р.н. (Росія);
    9. Амонов Х., 1981 р.н. (Узбекистан);
    10. Кузуб А., 1965 р.н.
    11. Гвоздік А., 1972 р.н. (Росія);
    12. Сулгунов С., 1967 р.н. (Киргизстан);
    13. Тоїров А., 1982 р.н. (Узбекистан);
    14. Бакіров С., 1961 р.н. (Росія);
    15. Швецов Д., 1987 р.н. (Україна);
    16. Атабеков А., 1961 р.н. (Росія);
    17. Хосіджонов Д., 1998 р.н. (Узбекистан);
    18. Ургайминов Е., 1987 р.н. (Киргизстан).
    Нагадаємо, що у ДТП у Ленінградській області в Росії постраждали 3 громадян України.
    Росія ДТП українці Узбекистан Україна
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