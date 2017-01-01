Стали відомі імена українців, які постраждали в ДТП під Пітером

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На даний момент невідоме громадянство одного з потерпілих

В аварії в Ленінградській області постраждали українці, імена яких вже відомі. Про це повідомляє російське видання Sun News.

Зокрема, в результаті ДТП травми отримали українці Яснінський І. (1985 року народження), а також Швецов Д. (1987 року народження). На даний момент невідоме громадянство одного з потерпілих, яким також може виявитися громадянин України.

Відзначимо, що серед 18 постраждалих, крім українців, виявилися п'ятеро росіян, п'ять громадян Узбекистану, чотири громадянина Киргизстану, і один громадянин Таджикистану.

Повний список постраждалих виглядає так:

Бейдулаєв Е., 1970 року народження, громадянство - РФ. Бардіїв П., 1965 р.н. (Таджикистан); Яснінський І., 1985 р.н. (Україна); Матмуратов М., 1971 р.н. (Узбекистан); Орозолієв Ж., 1971 р.н. (Киргизстан); Кануз Агли, 1978 р.н. (Киргизстан); Ашпаров Ш., 1968 р.н. (Узбекистан); Мавлюдов Н., 1975 р.н. (Росія); Амонов Х., 1981 р.н. (Узбекистан); Кузуб А., 1965 р.н. Гвоздік А., 1972 р.н. (Росія); Сулгунов С., 1967 р.н. (Киргизстан); Тоїров А., 1982 р.н. (Узбекистан); Бакіров С., 1961 р.н. (Росія); Швецов Д., 1987 р.н. (Україна); Атабеков А., 1961 р.н. (Росія); Хосіджонов Д., 1998 р.н. (Узбекистан); Ургайминов Е., 1987 р.н. (Киргизстан).