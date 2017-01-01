Стали відомі кандидати на посаду головного люстратора

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Петренко присягається, що жодних підкилимних ігор не відбувається

Міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook опублікував список з десятьох кандидатів на посаду керівника департаменту з питань люстрації.

«З моменту оголошення конкурсу на посаду керівника департаменту з питань люстрації одним з пріоритетних завдань Міністерства юстиції є проведення цього відбору максимально публічно і прозоро... Незважаючи на те, що законодавством не передбачено оприлюднення інформації про кандидатів, ми підемо на цей крок», – написав він.

Петренко також зазначив, що Мін'юсту «вкрай важливо продемонструвати, що жодних підкилимних ігор у цьому процесі немає».

Загалом у списку 10 осіб, вказано їх місце роботи та освіту.