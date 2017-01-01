Стали відомі можливі втрати врожаїв фруктів у Криму

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Фото nkul.livejournal.com Заморозки

Через заморозки втрати складуть 20-30%

У Криму 2017 року через заморозки можлива втрата врожаю фруктів. Про це Крим.Реалії розповіли в Кримській дослідній станції садівництва, яка 2015 року стала відділенням Нікітського ботанічного саду.

«Постраждали кісточкові, насамперед черешня, персик, алича. За нашими підрахунками, втрати складуть 20-30%, що для Криму, власне, не є критичним. Постраждали ці плодові культури від заморозків 1 квітня – дерева якраз цвіли. Тоді нічна температура в Красногвардійському, Нижньогірському, Сімферопольському та інших степових і передгірних районах впала до - 4 градусів, а на ґрунті були всі -7», – ідеться в повідомленні.

Спеціаліст Кримської дослідної станції розповів, що у світі давно навчилися захищати плодові культури від весняних заморозків. Для цього використовуються спеціальні стаціонарні установки.

«Але навіть великі виробники фруктів у Криму ними нібито до цих пір не обзавелися через високу вартість самої установки», – пояснив фахівець.

Також наголошується, що цього року в Криму знову не буде нормального врожаю абрикосів, особливо в тих господарствах, які вчасно не провели обприскування дерев хімпрепаратами. Причина – ураження суцвіть грибком, що призводить до їх усихання й загибелі.

За словами фахівців Кримської дослідної станції садівництва, у період активного цвітіння абрикосів була сира погода й тумани, що сприяють сильному поширенню грибка.

Як повідомлялося, Укргідрометцентр прогнозував можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України,