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    Стали відомі нові подробиці загибелі бойовика Гіві

    • Сьогодні, 07:56
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    Бойовик &laquo;ДНР&raquo; Михайло Толстих (Гіві)
    Бойовик «ДНР» Михайло Толстих (Гіві)

    Перша версія про постріл з вогнемету «Шмель» по кабінету Гіві була «не зовсім вірна, зазначив Царьов

    «Новорос-невдаха» і колишній нардеп Верховної Ради Олег Царьов розповів нові подробиці загибелі бойовика «ДНР» Михайла Толстих (Гіві).

    Про це він розповів у інтерв’ю, яке оприлюднив на своїй сторінці у мережі.

    За його словами, перша версія про постріл з вогнемету «Шмель» по кабінету Гіві була «не зовсім вірна».

    «Наскільки мені відомо, що нібито вибухівка була принесена в кабінет Михайла Толстих заздалегідь завербованим агентом СБУ. Відомо, що це була дівчина. А вже від вибуху принесеної вибухівки здетонувала зброя, що знаходилася в кабінеті, в тому числі і вогнемет «Шмель», – розповів Царьов.

    Він також зазначив, що володіє інформацією за фактом вбивства Гіві, але зараз не буде про це говорити, тому що «вважає правильним дочекатися закінчення слідства і оголошення результатів розслідування спецслужбами ДНР». 

    Нагадаємо, вранці 8 лютого 2017 року бойовик «ДНР», голова збройного угруповання «Сомалі"»Михайло Товстих, відомий як «Гіві», був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, вразили з вогнемету «Шмель». Відповідальність за його вбивство взяли на себе підлеглі Гіві, однак у терористичному угрупованні «ДНР» продовжили шукати «українських диверсантів», які нібито вчинили на нього замах.

    Зазначимо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичного угруповання «ДНР», голови збройного угруповання «Спарта», громадя»ина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. "Моторола» знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.

    Джерело: depo.ua

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