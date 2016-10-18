Стали відомі нові подробиці загибелі бойовика Гіві

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Бойовик «ДНР» Михайло Толстих (Гіві)

Перша версія про постріл з вогнемету «Шмель» по кабінету Гіві була «не зовсім вірна, зазначив Царьов

«Новорос-невдаха» і колишній нардеп Верховної Ради Олег Царьов розповів нові подробиці загибелі бойовика «ДНР» Михайла Толстих (Гіві).

Про це він розповів у інтерв’ю, яке оприлюднив на своїй сторінці у мережі.

За його словами, перша версія про постріл з вогнемету «Шмель» по кабінету Гіві була «не зовсім вірна».

«Наскільки мені відомо, що нібито вибухівка була принесена в кабінет Михайла Толстих заздалегідь завербованим агентом СБУ. Відомо, що це була дівчина. А вже від вибуху принесеної вибухівки здетонувала зброя, що знаходилася в кабінеті, в тому числі і вогнемет «Шмель», – розповів Царьов.

Він також зазначив, що володіє інформацією за фактом вбивства Гіві, але зараз не буде про це говорити, тому що «вважає правильним дочекатися закінчення слідства і оголошення результатів розслідування спецслужбами ДНР».

Нагадаємо, вранці 8 лютого 2017 року бойовик «ДНР», голова збройного угруповання «Сомалі"»Михайло Товстих, відомий як «Гіві», був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, вразили з вогнемету «Шмель». Відповідальність за його вбивство взяли на себе підлеглі Гіві, однак у терористичному угрупованні «ДНР» продовжили шукати «українських диверсантів», які нібито вчинили на нього замах.

Зазначимо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичного угруповання «ДНР», голови збройного угруповання «Спарта», громадя»ина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. "Моторола» знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.

Джерело: depo.ua