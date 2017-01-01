Стали відомі нові власники радіостанцій олігарха-втікача Курченка

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Радіостанції УМХ назвали нового кінцевого бенефіціара

Радіостанції УМХ назвали нового кінцевого бенефіціара

Радіостанції радіогрупи УМХ оголошеного в розшук олігарха Сергія Курченка вказали нового кінцевого бенефіціарного власника – громадянина України, мешканця Харкова Крікберга Дмитра Олеговича.

Відповідна інформація міститься в єдиному державному реєстрі щодо «Радио Пятница» (ДП «Новий обрій»), «Ретро ФМ» (ТОВ «ТРК «НБМ-радіо» та ДП «Радіостанція «Зоря»), «Авторадіо» (ДП «ТРО «Довіра», ТОВ «Радіо-Авто», ТОВ «ТРК «Форум»), NRJ (ПрАТ «Студія «Європозитив»), Lounge FM (ТОВ «ТРК «Пілот-Україна») і Next (ТОВ «Фірма «Волинь»), «Джем ФМ» (ТОВ «ТРК «Золоті ворота»), «Голос столицы» (ТОВ «ТРК «Киевские ведомости»-телерадіоефір»).

У деяких із цих радіостанцій на сайтах оприлюднені схематичні структури власності, з яких випливає, що Дмитро Крікберг контролює ці компанії через громадянина Белізу Метью Адріана Бредлі, якого радіогрупа УМХ раніше називала своїм кінцевим бенефіціаром.

Дмитро Крікберг у відкритих джерелах фігурує як кінцевий бенефіціар компаній «Автогазсервіс», «Нікопольгазпромсервіс», СП ТОВ «Експогаз». У 2013 році став членом наглядової ради Одеського нафтопереробного заводу, який тоді якраз придбав Сергій Курченко. До того працював у ДК «Укргазвидобування», у ТОВ «ГазУкраїна 2009» Сергія Курченка.

Водночас радіомережа «Наше радіо» (ПрАТ «Наше радіо»), яка вказана на сайті радіогрупи УМХ як частина групи, де-юре має іншого кінцевого бенефіціара – ним з 2015 року виступає мешканець Полтави Олександр Карташов.

Коли саме Дмитро Крікберг став кінцевим бенефіціаром радіогрупи УМХ – з реєстру та оприлюднених на сайтах компаній документів визначити неможливо.

20 квітня «Радио Пятница» (ДП «Новий обрій») надіслало до Нацради лист з інформацією, що в нього змінився кінцевий бенефіціарний власник і ним став Дмитро Крікберг. Однак радіокомпанія не надала Нацраді жодних документів, що підтверджують ці зміни. Також компанія не надала Нацраді відомостей про структуру власності з урахуванням зміни кінцевого бенефіціарного власника. Разом з тим «Радио Пятница» просило Нацраду змінити в ліцензії програмну концепцію та місцезнаходження передавачів (заява була подана раніше, ніж лист про зміну бенефіціара). 27 квітня Нацрада відмовила в переоформленні будь-яких параметрів ліцензії на підставі того, що «Радио Пятница» не подало документів про зміну бенефіціара.

Джерело: Детектор медіа