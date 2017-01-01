Стали відомі подробиці операції Насірова

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Фото: ТСН Насірову сьогодні зробили операцію, яку днями відкладали через судове засідання

Насірову сьогодні зробили операцію, яку днями відкладали через судове засідання

Відсторонений від роботи голова ДФС Роман Насіров переніс операцію, яку відклали через судове засідання. Чиновник ліг під ніж хірургів Центру ендокринної хірургії.

Про це повідомляє ТСН.

«У будь-якого хворого є багато органів, які пов'язані з ендокринною системою. А розголошувати – не маємо права», - пояснив директор УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Олександр Ларін.

В операційному блоці були присутні тільки медики та журналісти. Ані рідні, ані правоохоронці до лікарні не прийшли. Хірургічне втручання тривало три години, після чого Насірова перевезли з операційної до реанімації. Вже туди до Насірова приїхали родичі.

«Нормально все», - запевнив завідувач хірургічним відділенням Центру ендокринної хірургії Володимир Паламарчук.

А професор Ларін додав, що хворобу діагностували три тижні тому, тож операція була термінова, але планова.

«Все добре. Один із ендокринних органів», - пояснив він.

Лікарі запевняють, що пацієнт житиме, але ще добу Насіров перебуватиме в палаті інтенсивної терапії, а далі переміститься до звичайної. На час операції електронний браслет, який відслідковує пересування колишнього фіскала, з ноги не знімали. Лікарям він не заважав і помилково не спрацьовував.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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