Стали відомі подробиці потужного вибуху на Харківщині

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Двокімнатне помешкання, в якому стався інцидент, розтрощило вщент

У селі Слобожанське, що на Харківщині, у п'ятиповерхівці стався вибух, під час якого постраждали п'ятеро людей.

Двокімнатне помешкання, в якому стався інцидент, розтрощило вщент. Вибуховою хвилею у під'їзді повибивало вікна та навіть двері.

Сусіди розповіли, що того дня в квартирі робітники монтували натяжну стелю, для чого використовували газовий балон. Саме він і і злетів у повітря. Від вибуху балон викинуло на сходи між п'ятим і четвертим поверхами. Повторного вибуху не сталося, натомість спалахнула пожежа.

На момент інциденту в квартирі були господар з сином, його наречена і двоє майстрів. Очевидці зазначили, через займання 23-річна дівчина опинилася заблокована у квартирі, і їй довелось вистрибнути з балкону п'ятого поверху.

З важкими опіками і травмами усіх п'ятьох доправили до опікового центру у Харкові. До приїзду медиків постраждалим допомагали місцеві жителі. До слова, вони також почали збір коштів, аби допомогти з лікуванням.

У будинку ж тривають відновлювальні роботи. Електрики під'єднують світло. За попередніми оцінками, конструкцію будівлі не пошкоджено. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею порушення вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, в опікове відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги, куди напередодні зі Зміїва госпіталізовано жінку, яка постраждала під час вибуху газового балона, щойно доставлено ще одного постраждалого, а протягом дня привезуть ще трьох.

Джерело: 24 канал