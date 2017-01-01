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    Стали відомі подробиці про загибель бійця, що отримав поранення під час бою

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    На Донбасі 9 травня загинув український військовослужбовець
    На Донбасі 9 травня загинув український військовослужбовець

    За життя військового рятувальники «ASAP Rescue» і військові лікарі боролися кілька годин

    Військовослужбовця, що отримав поранення у живіт, понад три години лікарі намагалися врятувати.

    Про це на сторінці у Facebook пише головний виконавчий директор БО «Рятувальники «ASAP Rescue».

    «Годину тому загинув боєць. За його життя наша група і військові лікарі боролися кілька годин. Снайпер, або випадкова куля. Це зараз вже не важливо. Могли б його врятувати!? Чи все ASAP і медики зробили???? Складно сказати. Нехай на ці питання відповість слідство яке обов’язково при будь загибелі в АТО», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, рятували пораненого більше 3-х годин.

    «Наскрізне кульове калібром 7,62 у живіт. Рясні крововтрати і кровотечі», – зазначається у повідомленні. 

     Нагадаємо, 9 травня внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку, неподалік від Луганського, загинув військовослужбовець одного з підрозділів. 

    За 8 травня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, дев'ять дістали поранення.

    АТО військові рятувальники
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