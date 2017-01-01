Стали відомі подробиці про загибель бійця, що отримав поранення під час бою

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На Донбасі 9 травня загинув український військовослужбовець

За життя військового рятувальники «ASAP Rescue» і військові лікарі боролися кілька годин

Військовослужбовця, що отримав поранення у живіт, понад три години лікарі намагалися врятувати.

Про це на сторінці у Facebook пише головний виконавчий директор БО «Рятувальники «ASAP Rescue».

«Годину тому загинув боєць. За його життя наша група і військові лікарі боролися кілька годин. Снайпер, або випадкова куля. Це зараз вже не важливо. Могли б його врятувати!? Чи все ASAP і медики зробили???? Складно сказати. Нехай на ці питання відповість слідство яке обов’язково при будь загибелі в АТО», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рятували пораненого більше 3-х годин.

«Наскрізне кульове калібром 7,62 у живіт. Рясні крововтрати і кровотечі», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку, неподалік від Луганського, загинув військовослужбовець одного з підрозділів.

За 8 травня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, дев'ять дістали поранення.