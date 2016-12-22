Стали відомі подробиці справи, по якій проходить заступниця Кернеса

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Тетяна Овіннікова

З матеріалів страви стало відомо, що службові особи Харківської міської ради привласнили земельні ділянки загальною площею понад 650 га

Злочинна група за участю заступника міського голови Харкова Геннадія Кернеса з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради Тетяни Овіннікової завдала збитки територіальній громаді Харкова на загальну суму майже 129 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

«Вказана особа, діючи у складі організованої групи спільно із іншими службовими особами сприяла заволодінню земельними ділянками на території м. Харкова загальною площею понад 25 га, чим спричинила збитки територіальній громаді м. Харкова на загальну суму майже 129 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, службові особи Харківської міської ради шляхом створення впродовж 2008-2014 років понад 90 обслуговуючих кооперативів, засновниками та учасниками яких були особи з їх близького оточення, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4 млрд гривень, які обернули на свою та інших осіб користь.

Правоохоронці встановили, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, поряд з іншими особами причетна заступник міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради. Чиновниці повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України, тобто пособництві у незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території м. Харкова в інтересах третіх осіб.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання про арешт заступника міського голови Харкова Тетяни Овіннікової.

Джерело: РБК-Україна