Стали відомі подробиці стрілянини в німецькому Вісбадені

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Злочинець відкрив вогонь, коли намагався пограбувати кіоск

У німецькому місті Вісбаден, злочинець відкрив вогонь в спробі пограбувати вуличний кіоск. Він вбив 59-річну власницю магазину, її чоловік і племінник доставлені в лікарню, йдеться в заяві поліції міста.

Як повідомлялося, трагедія сталася у Вісбадені- столиці федеральної землі Гессен. Злочинець після вбивства втік від поліції.

Täter auf der Flucht: Raubüberfall in Wiesbaden: Eine Tote und zwei Verletzte https://t.co/ieIYMZiTc7 pic.twitter.com/wkVUUt71Ps — Berliner Morgenpost (@morgenpost) 20 декабря 2016 г.

Для пошуку того, хто стріляв уже викликаний вертоліт і додаткові загони поліцейських.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.