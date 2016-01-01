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    Стали відомі подробиці стрілянини в німецькому Вісбадені

    • 20 Грудня, 14:26
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    Злочинець відкрив вогонь, коли намагався пограбувати кіоск

    У німецькому місті Вісбаден, злочинець відкрив вогонь в спробі пограбувати вуличний кіоск. Він вбив 59-річну власницю магазину, її чоловік і племінник доставлені в лікарню, йдеться в заяві поліції міста.

    Як повідомлялося, трагедія сталася у Вісбадені- столиці федеральної землі Гессен. Злочинець після вбивства втік від поліції.

    Для пошуку того, хто стріляв уже викликаний вертоліт і додаткові загони поліцейських.

    Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом

    Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

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