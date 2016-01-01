Стали відомі подробиці стрілянини в німецькому Вісбадені
- 20 Грудня, 14:26
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Розсилка
Злочинець відкрив вогонь, коли намагався пограбувати кіоск
У німецькому місті Вісбаден, злочинець відкрив вогонь в спробі пограбувати вуличний кіоск. Він вбив 59-річну власницю магазину, її чоловік і племінник доставлені в лікарню, йдеться в заяві поліції міста.
Die Kollegen*innen der #Spurensicherung untersuchen den Tatort / umliegenden Bereich! #Kiosk #Wiesbaden #Biebrich pic.twitter.com/LH8sEc1VpR— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 20 декабря 2016 г.
Як повідомлялося, трагедія сталася у Вісбадені- столиці федеральної землі Гессен. Злочинець після вбивства втік від поліції.
Der Hintergrund der Tat ist unklar.Der #Täter ist flüchtig! Wir haben #Hubschrauber und starke Kräfte im Einsatz v.Ort! #Wiesbaden #Biebrich pic.twitter.com/V23wllpSxD— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 20 декабря 2016 г.
Täter auf der Flucht: Raubüberfall in Wiesbaden: Eine Tote und zwei Verletzte https://t.co/ieIYMZiTc7 pic.twitter.com/wkVUUt71Ps— Berliner Morgenpost (@morgenpost) 20 декабря 2016 г.
Для пошуку того, хто стріляв уже викликаний вертоліт і додаткові загони поліцейських.
Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.