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    Стали відомі подробиці зустрічі Порошенка і віце-президента США

    • Сьогодні, 06:45
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    <span>Петро Порошенко і Майк Пенс</span>
    Петро Порошенко і Майк Пенс

    Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і виконання реформ в Україні

    Віце-президент США Майк Пенс і президент України Петро Порошенко в ході зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки обговорили, зокрема, підтримку Сполучених Штатів Америки переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє ABC у своєму Twitter.

    Згідно з повідомленням, Пенс висловив стурбованість недавнім спалахом насильства на сході України. Обидва керівника погодилися, що необхідно негайне повне припинення вогню.

     Крім цього, Пенс висловив підтримку США повного виконання мінських домовленостей, а також суверенітету, територіальної цілісності і права на самовизначення України. Він також запевнив, що США не визнають окупацію і спробу анексії Росією Кримського півострова.

    Віце-президент США, серед іншого, високо оцінив прогрес України з реформами.

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