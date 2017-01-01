Стали відомі подробиці зустрічі Порошенка і віце-президента США

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Петро Порошенко і Майк Пенс

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і виконання реформ в Україні

Віце-президент США Майк Пенс і президент України Петро Порошенко в ході зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки обговорили, зокрема, підтримку Сполучених Штатів Америки переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє ABC у своєму Twitter.

Згідно з повідомленням, Пенс висловив стурбованість недавнім спалахом насильства на сході України. Обидва керівника погодилися, що необхідно негайне повне припинення вогню.

Крім цього, Пенс висловив підтримку США повного виконання мінських домовленостей, а також суверенітету, територіальної цілісності і права на самовизначення України. Він також запевнив, що США не визнають окупацію і спробу анексії Росією Кримського півострова.

Віце-президент США, серед іншого, високо оцінив прогрес України з реформами.