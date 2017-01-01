Стали відомі попередні причини вибуху на шахті «Степова»

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Всього звернулися за медичною допомогою 17 людей, госпіталізовано 14 з них, двоє перебувають у важкому стані

За попередніми даними, причиною вибуху на шахті «Степова» у Львівській області став спалах повітряно-метанової суміші.

Про це заявив на нараді директор шахти Сергій Смеречанскій.

За даними директора шахти, всього звернулися за медичною допомогою 17 людей, госпіталізовано 14 з них, двоє перебувають у важкому стані

У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який також був на нараді, сказав про необхідність перегляду умов шахтарської праці.

Також повідомляється, що в червоноградській лікарні наразі перебувають 14 осіб, з них двоє у вкрай важкому стані. За необхідності їх транспортують до Львова.

Як повідомлялося, після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.

Джерело: Громадське