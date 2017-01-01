Стали відомі попередні результати місцевих виборів у Фінляндії

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На виборах у Фінляндії лідирує Коаліційна партія

По всій Фінляндії продовжується підрахунок голосів виборців, що проголосували на муніципальних виборах.

Як повідомляє «Укрінформ», опубліковані перші результати попереднього голосування на муніципальних виборах. Наразі підраховано 97,3% голосів. Явка на виборах склала 58,8 %. Це менше, ніж очікувалося.

Найбільші партії зберегли свої колишні позиції в межах 0,2-0,8%. Помітні лише зростання на 3,7% у «зелених» і падіння 3,6% у антиіммігрантської партії «Справжні фінни».

Більше всіх голосів зібрали звичайні «важковаговики» фінського політикуму: Коаліційна партія - 20,6%, Соціал-демократична - 19,4%, «Центр» - 17,8%.

У «зелених» - 12,3%, у Союзу лівих сил - 8,8%, стільки ж у «Справжніх фіннів», у Шведської народної партії - 4,9%, у християнських демократів - 4,1%.

Як повідомляв «Главком», у Фінляндії в неділю проходили вибори до органів місцевого самоврядування. В країні налічується 311 муніципалітетів, адміністративно-територіальних одиниць місцевого самоврядування. Члени муніципальних зборів обираються терміном на чотири роки.

Нинішні парламентські партії на виборах представляють 96% кандидатів.