Стали відомі правила обрання керівництва суспільного мовлення

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Наглядова рада НСТУ оприлюднила положення про конкурс обрання голови правління суспільного мовлення

Наглядова рада публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на сайті «UA: Першого» оприлюднила «Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ», яке ухвалила на засіданні 23 січня 2017 року.

Це положення визначає порядок обрання голови та членів правління НСТУ на конкурсних засадах Наглядовою радою НСТУ, відповідно до вимог Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення», йдеться на сайті «UA: Першого».

У документі зазначено, що голова та члени Правління НСТУ обираються на 4 роки. Голова Правління НСТУ не може бути обраним більше ніж на 2 строки поспіль. Обрання голови та членів Правління НСТУ відбувається шляхом прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради НСТУ з-поміж претендентів, допущених до участі у конкурсному відборі.

Згідно з положенням, при обранні голови та членів Правління НСТУ Наглядовою радою НСТУ враховується відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, що висуваються до генеральних директорів телерадіокомпанії, наявність високих моральних якостей та суспільного авторитету претендента.

«Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає поштою до Наглядової ради НСТУ разом із заявою довільної форми: 1) належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; 2) біографічну довідку (резюме); 3) власну стратегію розвитку НСТУ відповідно до встановлених вимог; 4) згоду на обробку персональних даних; 5) довідку щодо відсутності (наявності) у претендентів судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності; 6) рекомендації та інші документи на його розсуд; 7) інші документи, вказані у рішенні Наглядової ради НСТУ про оголошення проведення конкурсного відбору», – зазначено у положенні.

Згідно з документом, при проведенні першого конкурсу з обрання голови і членів Правління НСТУ тимчасовий виконувач обов'язків голови НСТУ виконує свої обов'язки до моменту підписання контракту з новообраним головою Правління, а його заступники виконують свої обов’язки до обрання за поданням голови Правління не менш як трьох членів Правління НСТУ.

Нагадаємо, Наглядова рада затвердила місію ПАТ НСТУ: «Захищати свободи в Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу».

Кандидати на голову правління НСТУ при написанні стратегії мають послуговуватися цією місією.

Як писав раніше сайт «Суспільне мовлення», 19 січня 2017 року публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» зареєстровано як юридичну особу і припинено юридичну особу НТКУ. З дня реєстрації ПАТ НСТУ Наглядова рада вступила у свої повноваження. З моменту реєстрації НСТУ Ганна Бичок тимчасово виконує обов’язки голови правління, на цю посаду її призначив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. До того пані Бичок була заступником голови Комісії з перетворення НТКУ в ПАТ НСТУ і заступником гендиректора НТКУ з фінансово-економічних питань, державних закупівель та матеріально-технічного забезпечення.