Стали відомі причини загибелі військових на полігоні на Харківщині

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Навчання на військовому полігоні

Бійці отримали несумісні з життям травми під час виконання навчальних вправ

Військовослужбовці, які загинули на полігоні в Харківській області в середу, 26 квітня, потрапили під вогонь під час стрільб із БМП. Про це повідомляє Тиждень з посилання на своє джерело.

«Під час стрільб із БМП під вогонь потрапили бійці, що стояли в очепленні», - розповів співрозмовник видання.

Тим часом, прес-офіцер 54-ї бригади Андрій Іщик в коментарі газеті підтвердив загибель військових. За його словами, бійці отримали несумісні з життям травми під час виконання навчальних вправ. Подробиці Іщик не уточнив, пояснивши, що перебуває у відрядженні, а не на місці події.

Військовий також зазначив, що наразі розпочалося розслідування інциденту під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування «Схід».

«Зазвичай, коли розслідування відбувається на такому високому рівні, то воно проходить досить швидко, і можливо вже завтра будуть результати», - додав Іщик.

Нагадаємо, в середу, 26 квітня, оперативне командування «Схід» Збройних сил України повідомило про загибель двох бійців на полігоні в Харківській області.