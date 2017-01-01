Ляшко підозрюється в ухилянні від сплати податків, - ГПУ

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Як повідомляв раніше «Главком», Генпрокуратура вже перевіряла декларації дев’ятьох нардепів, Тепер до них ще додалися Ляшко, Бондар, Урбанський та Бандуров

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перевіряє електронні декларації чотирьох народних депутатів, яких підозрюють в ухилянні від сплати податків.

За інформацією «Главкома», правоохоронці зацікавилися обранцем від БПП Олександром Урбанським, який за 2015 рік вказав 25 млн. грн. готівки. Також він вніс до електронної декларації відомості про про набуття впродовж 2013-2015 років у власність чотири об'єкта нерухомого майна загальною вартістю 1,2 млн. грн; придбання транспортного засобу вартістю 759,3 тис. грн у 2012 році; набуття у власність дев'яти об'єктів цінного рухомого майна без зазначення їхньої вартості.

Разом з тим, відповідно до інформації про доходи, отримані від податкових агентів за 1998-2015 роки виплачений дохід Урбанським становив 2,2 млн. грн, а утримано податків в свою чергу – 94,9 тис. грн.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в е-декларацію за 2015 рік вніс 740 тис. дол., 90 тис. євро, 890 тис. грн. готівки. Також політик зазначив інформацію про набуття впродовж 2009-2013 років у власність 10 об'єктів нерухомого майна без відомостей щодо вартості.

Відповідно до інформації про доходи, отримані від податкових агентів за 1998-2015 роки виплачений дохід Ляшком становив 3,3 млн. грн, а сплачено податків - 398,3 тис. грн.

Член депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар задекларував у 2015 році 840 тис. грн., 1,4 млн. дол., 278 тис. євро готівки. До вказаної е-декларації також внесено дані про набуття у власність чотирьох об'єктів нерухомого майна, по двом з яких у графі вартість на дату набуття у власність, указав «не відомо». Одним з таких об'єктів значиться житловий будинок в Ірпіні площею 611,4 кв.м., з датою набуття у власність 30 липня 2014 року.

Ще має у власності політик 30 об'єктів цінного рухомого майна. Разом з тим, не зазначена вартість жодного з цих об'єктів.

Відповідно до інформації про доходи, отримані ДФС України від податкових агентів, у період 1998-2015 років Бондар отримав доходів, з яких сплатив податки на суму 1,7 млн. грн. Таким чином, невідповідність зазначених у е-декларації грошових активів вартістю понад 42 млн.грн. отриманим доходам, з яких сплачено суми податків.

Член депутатської групи «Воля народу» Володимир Бандуров вніс до е-декларації 400 тис. дол. готівки , а також зазначив, що про позику на суму 16,2 млн. грн., надану третім особам.

Воднчоас, за даними ДФС України, доходи Бандурова з 1998 року до 2015 року, з яких сплачено податки та інші обов'язкові платежі, становили 2,4 млн. грн. Лише у 2003 році ним отримано доходів на суму 1,3 млн. грн. Проте, за відомостями е-декларації, у 2006 році ним придбано квартиру площею 608,4 кв.м. вартістю 1,9 млн. грн.

Як повідомляв раніше «Главком», Генпрокуратура перевіряє декларації дев’ятьох нардепів. Читайте про це в матеріалі «У Луценка взялися за е-декларації дев'ятьох нардепів, у яких мільйони з'явилися невідомо звідки (СПИСОК)».

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура вирішила позапланово перевірити електронні декларації 29 народних депутатів.