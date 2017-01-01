Стали відомі внутрішні правила для модераторів Facebook

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Соцмережа Facebook

Модератори соціальної мережі не завжди справляються з величезним потоком скарг на контент

У мережі з'явився витік із внутрішніх правил модерування Facebook. Про це інформує The Guardian.

Наприклад, модераторам пропонується видаляти насамперед коментарі, у яких міститься пряма і здійсненна загроза насильства конкретним особам. Приміром, модератори повинні видаляти заклики «Застрелити Трампа», але можуть цього не робити, якщо один користувач бажає смерті іншому.

Заборонені також фото і відео насильства над дітьми, проте тільки в тому випадку, якщо йдеться про явний садизм або виправдання того, що відбувається.

Суворі правила діють щодо публікацій фото оголених людей, однак і тут є винятки - можна публікувати фотографії, які є історичними документами.

ЗМІ повідомляють, що модератори соціальної мережі не завжди справляються з величезним потоком скарг на контент, а правила не можуть описати всі можливі суперечливі випадки. Також користувачі Facebook часто скаржаться на відсутність чітких правил.

Нагадаємо, після того, як провайдери почали блокувати доступ до російських онлайн-сервісів, в тому числі соцмережі «ВКонтакте», українська аудиторія Facebook за день зросла приблизно на 35%.

Джерело: ТСН