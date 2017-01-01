Стало відоме ім’я чиновника, якого побили і підстрелили в Києві

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Ігор Ільчишин

У Дніпровському районі Києва двоє невідомих побили битами і кілька разів вистрілили гумовими кулями в заступника директора державного підприємства

Державне підприємство Укрспирт повідомило, що чиновник, на якого було скоєно напад ввечері 29 березня у Києві – це заступник директора ДП Укрспирт та голова комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн Укрспирт) Ігор Ільчишин.

У повідомленні на сайті Укрспирту також зазначається, що всі питання стосовно мотиву нападників, можливих замовників, а також причин нападу знаходяться в компетенції правоохоронних органів.

Раніше у поліції повідомили, що 29 березня ввечері у Дніпровському районі Києва двоє невідомих побили битами і кілька разів вистрілили гумовими кулями в заступника директора державного підприємства.

Згідно з повідомленням, 51-річний чиновник разом із 26-річним сином на автомобілі заїхав у двір будинку і вийшов з машини. З BMW, яка була припаркована неподалік, вибігли двоє чоловіків у балаклаві і почали бити його битами. Зловмисники повалили потерпілого на землю, причому один із нападників зробив кілька пострілів. Вони також пошкодили Volkswagen потерпілого і зникли.

Потерпілого доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями спини і множинними саднами тіла, загрози його життю немає.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі розглядають кілька версій злочину, основна з яких – професійна діяльність потерпілого.