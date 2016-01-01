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Україна хоче закуповувати БТРи через шахрая, що вкрав $9 млн. Його звуть Артур Андерсен.

Україна хоче закуповувати БТРи через шахрая, що вкрав $9 млн. Його звуть Артур Андерсен.

Перемовини з Міністерством оборони та Нацгвардією щодо постачання БТРів для України здійснював посередник, засуджений за шахрайство. Про це ще у листопаді повідомляв «Главком», але видання тоді не володіло інформацією про ім`я цієї людини.

Нагадаємо, Україна залучила до переговорів про закупівлю бронетехніки сумнівного партнера – вихідця з Канади, якого близько двох років тому було засуджено в Об’єднаних Арабських Еміратах за шахрайство. Напередодні іноземця зупинили прикордонники у «Борисполі», але через два дні затриманого було звільнено після втручання українських високопосадовців. Про це стало відомо завдяки інформації з Єдиного реєстру судових рішень.

Як випливає з судових матеріалів, 13 листопада в аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина Канади, ім’я якого у судових документах не зазначене. Через два дні бориспільська прокуратура попросила суд взяти його під арешт на 40 днів. Як пояснювали суду представники правоохоронного органа, канадець перебуває у міжнародному розшуку та підлягає екстрадиції до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де відбуватиме покарання за злочин. Мовляв, у 2015 році іноземця було заочно засуджено в Абу-Дабі (ОАЕ) до двох років позбавлення волі за шахрайство на загальну суму 9 млн доларів. Як тепер з`ясував «Главком», його звуть - Fhneh Fylhtcty (ARTHUR D. ANDERSEN).

Необхідність арешту канадця на 40 діб прокуратура пояснювала часом, потрібним для надходження запиту від компетентних органів ОАЕ щодо видачі затриманого.

Однак усередині листопада суд правоохоронцям відмовив в арешті. 6 грудня правомірність відмови у взятті під варту визнав і Апеляційний суд Київської області.

Не в останню чергу, прокурорам відмовили завдяки впливовим знайомим канадця, що знайшлись… в Україні.

Одним із них виявився представник Нацгвардії України, який навіть дав свідчення на користь іноземця під час засідання Бориспільського міськрайонного суду Київської області, що розглядав питання щодо арешту (ім’я не зазначене у судових документах).

Нацгвардієць повідомив суду, що він «відповідає за міжнародну співпрацю» в Нацгвардії та супроводжує канадця в Україні під час зустрічей як у Нацгвардії, так і в Міністерстві оборони.

При цьому нацгвардієць уточнив у суді, що зустрічі у Міністерстві оборони та Нацгвардії стосувались питань здійснення поставок до України бронетехніки, тому застосування тимчасового арешту відносноможе мати значний негативний вплив на обороноздатність України».