Стало відомо, чим потруїли людей в аеропорту Гамбурга

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Поліція почала розслідування, адже хтось навмисно намагався потруїти людей в аеропорту

Причиною евакуації в неділю аеропорту Гамбуга став перцевий газ, який невідомі пустили через системи клімат-контролю.

Про це повідомляє WELT.

«Біля диспетчерської було виявлено контейнер з перцевим газом», - сказав представник пожежної бригади. Контейнер був відкритий, частина балончиків використана. Спрей, імовірно, утворив хмару і був рознесений кондиціонером», - йдеться в повідомленні з посиланням на представника пожежної служби.

Хто до цього причетний, поки не з'ясували, але «це не дурна витівка, а злочин», - кажуть у поліції Гамбурга, яка вже почала розслідування.

Постраждали 68 осіб, їм було надано медичну допомогу в аеропорту, із них 9 осіб були доправлені в лікарню, однак їх стан побоювань у медиків не викликає.

Майже півторагодинне закриття аеропорту торкнулося 13 рейсів (2 з яких перенаправили у Бремен), 1500 пасажирів. Серед них – президент Уругваю.

Як раніше повідомлялося, люди в аеропорту днем почали скаржитися на подразнення дихальних шляхів і печіння в очах. О 12.13 було вирішено евакуювати пасажирів і персонал, припинити посадку і вильоти літаків. Люди протягом більше години змушені були чекати на вулиці. О 13.45 аеропорт повернувся до нормальної роботи.