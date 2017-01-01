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Олександр Перепиличний

Перепиличний співпрацював зі швейцарським розслідуванням у справі про відмивання грошей Росією і держкоррупціі

«Будь ласка, слідкуйте за тим, що ви їсте, закликаємо ми російських перебіжчиків», - йдеться в редакційній статті The Times, яку цитує The Wall Street Journal.

У британського слідства все більше даних про те, що загибель росіянина Олександра Перепиличного (головного інформатора у справі Магнітського, а також державної корупції в РФ) була викликана отруєним супом.

«Олександр Перепиличний здійснював пробіжку підтюпцем в Сурреї в листопаді 2012 року, як раптом впав і помер. Спочатку слідчі списували це на природні причини, хоча були підстави підозрювати, що смерть 44-річної людини – насильницька», - пише газета.

«Перепиличний співпрацював зі швейцарським розслідуванням у справі про відмивання грошей Росією і держкоррупціі. Він також надавав інформацію у справі Магнітського», - йдеться в статті.

Як відомо, у 2006 році помер отруєний радіоактивним полонієм Олександр Литвиненко, а нещодавно вдруге за два роки пережив отруєння активіст Володимир Кара-Мурза.