Стало відомо, чий автомобіль підірвали в Одесі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство»

В Одесі стався вибух в автомобілі Жана Ніколаєнко, більш відомого як політика Дарта Вейдера. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що вранці 1 квітня на вулиці Гаршина спрацював малопотужний вибуховий пристрій, який був прикріплений до днища автомобіля.

В результаті події автомобіль і люди, які знаходилися в ньому не отримали серйозних ушкоджень.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство».

В ГУ Нацполіціі в Одеській області підтвердили факт вибуху на вулиці Гаршина.

Джерело: Таймер