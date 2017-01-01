Стало відомо, чий автомобіль підірвали в Одесі
- Сьогодні, 21:56
-
Розсилка
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство»В Одесі стався вибух в автомобілі Жана Ніколаєнко, більш відомого як політика Дарта Вейдера. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Повідомляється, що вранці 1 квітня на вулиці Гаршина спрацював малопотужний вибуховий пристрій, який був прикріплений до днища автомобіля.
В результаті події автомобіль і люди, які знаходилися в ньому не отримали серйозних ушкоджень.
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство».
В ГУ Нацполіціі в Одеській області підтвердили факт вибуху на вулиці Гаршина.
Джерело: Таймер