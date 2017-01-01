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    Стало відомо, чий автомобіль підірвали в Одесі

    • Сьогодні, 21:56
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    У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство»

    В Одесі стався вибух в автомобілі Жана Ніколаєнко, більш відомого як політика Дарта Вейдера. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Повідомляється, що вранці 1 квітня на вулиці Гаршина спрацював малопотужний вибуховий пристрій, який був прикріплений до днища автомобіля.

    В результаті події автомобіль і люди, які знаходилися в ньому не отримали серйозних ушкоджень.

    У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство».

    В ГУ Нацполіціі в Одеській області підтвердили факт вибуху на вулиці Гаршина.

    Джерело: Таймер

    кримінал Одеса вбивство політика автомобіль
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