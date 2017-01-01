Стало відомо, чого зараз найбільше бояться росіяни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Страхи росіян

Страхи пов'язані з міжнародними конфліктами та зростанням цін

Побоювання росіян, пов'язані з міжнародними конфліктами, а також зі зростанням цін, залишилися головними факторами, що створюють найбільшу напругу в російському суспільстві, повідомляє ВЦИОМ.

Соціологи запитали росіян, як вони оцінюють ймовірність появи тих чи інших проблем у своєму житті. На основі відповідей вони склали рейтинг індексу страхів, який вимірюється в пунктах і може коливатися в межах від мінус 100 до 100. Чим вище значення індексу, тим більш вірогідним здається росіянам з'явлення проблеми, пише Интерфакс.

Згідно з результатами дослідження, показник, що демонструє рівень побоювань росіян щодо міжнародної напруженості, склав 14 пунктів (рік тому - 23 пункту). Показник подорожчання товарів і знецінення заощаджень знизився до мінімального значення в 2016 році - 10 пунктів проти 19 пунктів на початку року.

Індекс страхів зростання злочинності в грудні опустився до мінус 1 пункту. Менше стали турбувати і внутрішні заворушення, конфлікти (індекс - мінус 7 пунктів). За рік стали менш значущими можливі проблеми зі здоров'ям і отриманням медичної допомоги (індекс мінус 8 пунктів).

Страхи зниження доходів у зв'язку зі скороченням зарплати, затримками дорівнює мінус 18 пунктів (у січні він становив мінус 8 пунктів). Індекс страхів втрати роботи в останні півроку не демонстрував значущої динаміки, а в грудні склав мінус 29 пунктів проти мінус 23 пунктів в січні.

Сімейні конфлікти та проблеми як і раніше займають останню сходинку в рейтингу страхів: відповідний показник індексу склав мінус 50 пунктів, показало опитування, проведене 24-25 грудня 2016 року серед 1600 осіб у 130 населених пунктах РФ.