Стало відомо, де і коли кримські татари вшанують жертв геноциду

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Фото: espreso

Заходи пам’яті жертв геноциду кримських татар відбудуться за кілька днів на Херсонщині

В четвер, 18 травня, у Генічеському районі Херсонської області, що межує з Кримом, відбудеться ряд заходів, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на інформацію заступника голови Генічеської райдержадміністрації, члена Меджлісу кримськотатарського народу Гульнари Бекірової.

За її словами, в організації та підготовці акцій беруть участь місцева адміністрація і меджліси кримських татар. Напередодні Дня пам'яті жертв депортації в освітніх закладах району відбудуться тематичні заходи: виставки, вечори пам'яті і так далі.

18 травня об 11:30 у селах і селищах компактного проживання кримських татар почнуться траурні мітинги.

О 12:00 учасники приєднаються до проведення Всеукраїнської акції «Скорбота і солідарність» – хвилини мовчання в супроводі звуків клаксонів автомобілів, шкільних дзвінків, і тому подібного.

Потім о 13:00 біля кінотеатру «Україна» у Генічеську відбудеться траурний мітинг.

А після цього учасники жалобних акцій здійснять автопробіг з Генічеська до Чонгару. І в 16.00 близько КПВВ «Чонгар» також буде траурний мітинг.

За даними місцевих меджлісів, на Херсонщині проживає понад 10 тисяч представників корінного народу Криму – кримських татар, найбільш масові компактні поселення яких зосереджені в Генічеському районі.

18 травня в Україні заплановані меморіальні заходи. Щорічно цього дня згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ вислали за межі півострова в Середню Азію. Всього депортували понад 180 тисяч осіб.

В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Щорічно в Криму з нагоди річниці Дня депортації відбувалися масові заходи, в тому числі траурний мітинг в центрі Сімферополя. Після анексії півострова Росією в березні 2014 року, подібні акції у Криму заборонили.